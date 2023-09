Gol aos 55 minutos do 2º tempo salva Neymar de estrear com derrota como titular no Al-Hilal

Uma das principais contratações do futebol saudita no meio do ano, Neymar foi titular pela primeira vez desde a transferência de 90 milhões de euros do Paris St Germain, mas teve atuação modesta na partida.

Apenas os vencedores dos dez grupos na competição de 40 equipes garantem vaga nas oitavas de final. No momento, o Al-Hilal está atrás dos estreantes do Nassaji Mazandaran, do Irã, na tabela de classificação. A equipe iraniana venceu o Mumbai City, da Índia, por 2 a 0, com gols de Ehsan Hosseini e Mohammad Reza Azadi.

Os campeões sauditas do Al-Ittihad não tiveram problemas para derrotar por 3 a 0 o AGMK, do Uzbequistão, pelo Grupo C, apesar de o técnico Nuno Espirito Santo ter decidido não utilizar o astro francês Karim Benzema na partida.

Haroune Camara abriu o placar em Jedá aos 11 minutos. O atacante brasileiro Romarinho, ex-Corinthians, ampliou quatro minutos depois, com chute de dentro da área. Ele marcou de novo aos 42 minutos, em cobrança de pênalti. O Al-Ittihad lidera o grupo, dado que o Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque, empatou por 2 a 2 com o Sepahan, do Irã. (Reportagem de Michael Church)