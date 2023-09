"Família" do Tottenham apoia Richarlison, diz Son

(Reuters) - O capitão do Tottenham Hotspur, Son Heung-min, disse que o clube da Premier League continuará apoiando Richarlison depois que o atacante brasileiro fez um gol de virada nos acréscimos da partida contra o Sheffield United no sábado.

Na semana passada, Richarlison disse que buscaria ajuda psicológica em seu retorno à Inglaterra depois que o jogador de 26 anos foi fotografado chorando no banco de reservas quando foi substituído durante a goleada do Brasil por 5 x 1 sobre a Bolívia em uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, em Belém.

Richarlison marcou cinco gols em 41 partidas pelo time desde que chegou do Everton em julho do ano passado e não conseguiu se firmar como titular. Seu gol contra o Sheffield United no sábado foi o primeiro dele na Premier League desde abril.