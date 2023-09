Bia Haddad desiste do Aberto de Guadalajara após acidente em banheiro de hotel

(Reuters) - A tenista brasileira Bia Haddad desistiu de participar do Aberto de Guadalajara desta semana por ter machucado as mãos em um acidente no banheiro do hotel em que estava hospedada, em que o vidro do box do chuveiro quebrou em cima dela, no domingo.

A jogadora, de 27 anos, disse que precisou levar pontos nas duas mãos.

"Precisarei de alguns dias agora para cicatrizar as feridas e poder estar de volta para a última parte do ano; e seguir lutando pelos meus objetivos de 2023", disse ela em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira.