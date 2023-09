Barcelona está pronto para subir de nível na Liga dos Campeões, diz Xavi

“Na temporada passada, o time foi bem se pensarmos em como jogou, mas não teve bons resultados. Neste ano, precisamos jogar bem e obter os resultados”, acrescentou. No Grupo H, o time espanhol terá a companhia ainda de Shakhtar Donetsk e Porto, que se enfrentam em Hamburgo na terça-feira. O Barça começou bem no Espanhol, com quatro vitórias e um empate. A equipe está na vice-liderança do torneio, dois pontos atrás do Real Madrid. Pentacampeão europeu, o Barcelona conquistou a Liga dos Campeões pela última vez em 2015, e no ano passado nem sequer passou da fase de grupos. “Começamos em casa, na frente da nossa torcida e em ótima fase”, acrescentou Xavi. A partida será disputada no Estádio Olímpico Lluis Companys, já que o Camp Nou passa por reforma.

(Reportagem de Angelica Medina, na Cidade do México)