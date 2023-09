Alemão Draxler troca o PSG pelo Al-Ahli, do Catar

(Reuters) - O meio-campista alemão Julian Draxler deixou o Paris Saint-Germain para se juntar ao Al-Ahli SC, do Catar, em um contrato de dois anos, disseram os dois clubes nesta segunda-feira.

Draxler, que jogou no Wolfsburg e no Schalke 04 na Bundesliga, se transferiu ao PSG em 2017. Ele disputou mais de 190 partidas em seis temporadas com o clube da Ligue 1, mas caiu de produção e passou a última temporada emprestado ao Benfica, de Portugal.

"O clube gostaria de desejar a Julian tudo de bom para o resto de sua carreira", disse o PSG em um comunicado.