Automobilismo - Sainz acaba com a sequência de vitórias da Red Bull

Em um thriller estratégico e lento, o espanhol fez jus ao seu apelido de "operador suave".

Largando na pole, Sainz manteve o campo próximo o suficiente para eliminar qualquer janela de pitstop para os outros, gerenciando seus pneus antes de ajudar o ex-companheiro de equipe Norris a evitar a perseguição da Mercedes, permitindo que ele ficasse no alcance do DRS.

George Russell, da Mercedes, que estava se esforçando para vencer com pneus médios muito mais frescos do que os líderes, caiu na última volta quando estava em terceiro lugar, com Hamilton herdando a posição no pódio e também fazendo a volta mais rápida.

"Nós acertamos em cheio na corrida", disse Sainz após sua segunda vitória na carreira da equipe italiana e a primeira desde Silverstone no ano passado.

"Fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Fizemos tudo perfeito e trouxemos para casa um P1 que, tenho certeza, toda a Itália e a Ferrari ficarão orgulhosas e felizes hoje.

"Um safety car nos forçou a ir para os boxes ainda mais cedo do que queríamos e eu sabia que seria um stint longo e difícil... estava bem apertado no final, mas demos a Lando um pouco de DRS (redução de arrasto) para ajudá-lo e, no final, conseguimos o P1."