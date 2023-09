Sainz faz a pole em Cingapura e as esperanças da Red Bull diminuem

O pole do ano passado, Leclerc, parecia garantir a primeira fila para a equipe italiana, mas Russell conseguiu um tempo apenas 0,072 mais lento que Sainz.

Lando Norris, da McLaren, largará em quarto lugar em seu carro recém-aprimorado, com Lewis Hamilton, da Mercedes, quatro vezes vencedor em Cingapura, em quinto no grid e Kevin Magnussen, da Haas, em sexto.

"Espero realmente que George tenha uma ótima largada amanhã e coloque pressão sobre as Ferraris. Seria ótimo para ele conseguir uma vitória", disse Hamilton.

Fernando Alonso, da Aston Martin, larga em sétimo, Esteban Ocon, da Alpine, em oitavo, Nico Hulkenberg, da Haas, em nono e Liam Lawson, da AlphaTauri, em 10º.

Lance Stroll, da Aston Martin, sofreu um forte acidente na última curva nos últimos segundos da sessão de abertura, provocando o acionamento das bandeiras vermelhas e atrasando o início da segunda fase.

Stroll saiu sem ajuda do carro destruído, que se chocou contra as barreiras quase de frente e com tanta força que a roda dianteira esquerda foi arrancada, e foi levado para o centro médico para exames.