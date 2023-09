Richarlison inspira reviravolta do Tottenham nos minutos finais

E deu o passe para Dejan Kulusevski marcar o gol da vitória, dois minutos depois, levando o Tottenham a vencer quatro vezes seguidas e chegar a 13 pontos em 15 possíveis - o seu melhor começo de temporada na primeira divisão desde 1965/66.

O Tottenham está em segundo na tabela, dois pontos atrás do atual campeão Manchester City.

O Sheffield United, ainda sem uma vitória pela liga inglesa nesta temporada, teve a expulsão de Ollie McBurnie, com dois cartões amarelos, por reclamar com o árbitro.

O atacante brasileiro Richarlison está em um período difícil, sem conseguir se firmar como titular no Tottenham e no meio da semana dizendo que buscaria ajuda psicológica, após parecer em lágrimas ao ser substituído no jogo do Brasil contra a Bolívia.

Ele foi uma das três substituições de Postecoglou aos 35 minutos da etapa final, quando o Tottenham jogou tudo que tinha contra a defesa do United. E marcou seu primeiro gol pela Premier League desde abril ao encontrar espaço na área para cabecear um escanteio cobrado por Ivan Perisic.

O Tottenham percebeu a chance de somar todos os três pontos, e foi o passe de Richarlison que permitiu que Kulusevski deixasse os torcedores da casa em êxtase com um chute no canto. Parecia que o Sheffield United voltaria para casa com os pontos, com uma zebra clássica.