Manchester United perde novamente, e Guardiola volta para ver vitória de virada

Após outra semana tumultuada fora de campo para o Manchester United, o clube precisava que os jogadores empolgassem os torcedores.

O Brighton venceu confortavelmente por 3 x 1, no entanto, e o United perdeu três das primeiras cinco rodadas de uma campanha na liga inglesa pela primeira vez desde 1989/90, ficando em 12º lugar na tabela.

O United saiu atrás aos 20 minutos, quando Danny Welbeck marcou contra seu ex-clube, após ficar sem marcação dentro da área.

O caro reforço Rasmus Hojlund, estreando como titular, empatou antes do intervalo, mas a arbitragem considerou que a bola saiu quando Marcus Rashford tocou para o atacante dinamarquês.

O Brighton aproveitou esse alívio do assistente de vídeo, com belos gols de Pascal Gross no começo do segundo tempo e João Pedro, arrancando gemidos em todos os cantos de Old Trafford.

O reserva Hannibal Mejbri descontou para os donos da casa, a 18 minutos do fim, mas o Brighton se segurou confortavelmente para chegar ao terceiro lugar, com 12 pontos.