Tribunal espanhol impõe ordem de restrição a dirigente após beijo em jogadora

Rubiales, de 46 anos, insiste que o beijo foi consensual, enquanto Hermoso diz que foi forçado.

A ordem impede que Rubiales tente entrar em contato com Hermoso ou se aproxime a menos de 200 metros dela, de acordo com uma declaração do tribunal. O juiz Francisco de Jorge rejeitou um pedido da promotoria para que Rubiales se apresentasse ao tribunal a cada duas semanas.

Vestido com um terno preto e uma camisa branca, Rubiales deixou o Supremo Tribunal em Madri com sua advogada Olga Tubau após uma audiência de investigação a portas fechadas que durou cerca de uma hora. Ele não falou com a mídia que aguardava do lado de fora.

Durante o depoimento, Rubiales negou as acusações, de acordo com uma declaração da promotoria.

Depois de semanas resistindo aos apelos de jogadores, políticos e grupos de mulheres para que renunciasse ao cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rubiales anunciou a saída do cargo em 10 de setembro.

Enquanto ele estava no tribunal, a mídia local informou que as jogadoras, incluindo a equipe vencedora da Copa do Mundo, planejam continuar seu boicote à seleção nacional até que haja mais mudanças na estrutura da federação.