Tottenham promete apoiar Richarlison, diz Postecoglou

"O que Richy precisar, nós o ajudaremos a chegar ao espaço que ele quer. Ele estava emocionado depois de um jogo e isso é normal", disse Postecoglou aos repórteres antes do jogo de sábado pela Premier League, em casa, contra o Sheffield United.

"Daremos todo o apoio que ele precisar. Tenho certeza de que todos os jogadores no vestiário estão lidando com alguma coisa.

Postecoglou também elogiou o impacto de James Maddison, com o meio-campista inglês sendo nomeado Jogador do Mês da Premier League em agosto, depois de dois gols e duas assistências em quatro jogos desde que se juntou aos Spurs vindo do Leicester City por 40 milhões de libras (49,61 milhões de dólares).

"Foi uma aquisição de baixo risco devido à sua qualidade. Mas a maneira como ele abraçou o clube, dentro e fora do campo, tem sido fantástica", disse Postecoglou.

Depois de não conseguir se classificar para a Europa na última temporada, o time parece renascido sob o comando do novo técnico Postecoglou e está jogando com um estilo de alta velocidade que o levou à segunda posição na tabela, com três vitórias e um empate em quatro jogos.

"Incorporar um estilo de jogo ao grupo foi o mais importante para mim. Poderíamos estar com 10 pontos, mas se não estivéssemos jogando o nosso estilo de futebol, eu não me sentiria confortável. Estamos há apenas um mês em uma longa temporada."