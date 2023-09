Dona da SAF do Vasco, 777 Partners compra clube inglês Everton

A empresa 777 Partners tem vários clubes em seu portfólio, incluindo, além do Vasco, o italiano Genoa e o belga Standard Liege, além de ter participações no Sevilla, da Espanha, e no Melbourne Victory, da liga australiana.

Moshiri, um ex-acionista do Arsenal, comprou pela primeira vez uma participação de 49,9% no Everton em 2016. Em janeiro de 2022, ele havia aumentado sua participação para 94,1% com uma injeção de capital de 100 milhões de libras.

Mas, apesar de ter investido quase 750 milhões de euros (799,65 milhões de dólares) em transferências para formar a equipe desde a chegada de Moshiri, o Everton saiu da metade superior da tabela para lutar contra o rebaixamento nas últimas temporadas.

Os números mais recentes do Everton mostraram um quinto ano consecutivo de prejuízos -- 44,7 milhões de libras na temporada 2021-2022 -- com sua perda total nesse período chegando a mais de 430 milhões de libras.

De acordo com as regras da Premier League, as equipes podem ter um prejuízo máximo de 105 milhões de libras em três anos, embora tenham sido feitas concessões especiais por causa da pandemia da Covid-19.

O Everton também está no meio de uma investigação sobre supostas violações das regras de fair play financeiro da Premier League, mas o presidente do clube, Bill Kenwright, disse em abril que estava confiante de que o clube de Merseyside estava em conformidade com todas as regras financeiras.