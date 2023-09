Verstappen rebate chefe da Mercedes por comentário sobre recorde de vitórias consecutivas

"Eles tiveram uma corrida muito ruim, então provavelmente ele ainda estava chateado com o desempenho deles", disse o holandês de 25 anos em coletiva de imprensa antes da corrida que pode trazer à sua equipe a 16ª vitória consecutiva.

“Às vezes ele quase parece ser um funcionário da nossa equipe, mas felizmente não.”

Verstappen, que está 145 pontos à frente do companheiro de equipe, Sergio Pérez, no campeonato e próximo do terceiro título bem antes do final da temporada, sugeriu que Wolff deveria se concentrar em sua própria equipe.

"Isso também foi o que fizemos no passado, quando estávamos atrás deles e quando eles dominavam", disse ele.

“Acho que você deveria ser capaz de apreciar quando uma equipe está indo muito bem. O que acho que já fizemos no passado, porque funcionou também como uma espécie de inspiração".

A Mercedes conquistou um recorde de oito títulos de construtores consecutivos entre 2014 e 2021, com Lewis Hamilton conquistando seis de seus sete campeonatos com a equipe.