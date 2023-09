Três jogadores da base do Real Madrid são presos por suposto vídeo sexual com menor, diz polícia

Segundo a reportagem, o principal suspeito da investigação é um jogador do Real Madrid C - terceiro time do clube espanhol - que teria filmado sua relação sexual com a vítima de 16 anos. A rádio Cadena SER informou que o relacionamento era consensual.

Os outros dois jogadores supostamente compartilharam o vídeo sem o consentimento da menor por meio do WhatsApp, relataram o El Confidencial e a Cadena SER.

Os três foram detidos na manhã desta quinta-feira em Madri, suspeitos de cometer um crime conhecido no código penal espanhol como "revelação de segredos de natureza sexual", afirmam as reportagens.

Posicionamento do Real Madrid

"O Real Madrid anuncia que tomou conhecimento de que um jogador do Castilla e três jogadores do Real Madrid C prestaram depoimento à Polícia Civil a respeito de uma denúncia pela suposta divulgação de um vídeo privado no WhatsApp.

Quando o clube tiver conhecimento detalhado dos fatos, adotará as medidas cabíveis."