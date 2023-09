Messi, Mbappé e Haaland são nomeados em lista final para prêmio de Melhor Jogador da Fifa

BUDAPESTE (Reuters) - Os atacantes Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland estão na lista de finalistas do Prêmio de Melhor Jogador Masculino da Fifa, enquanto a espanhola Aitana Bonmatí está entre as indicadas para Melhor Jogadora Feminina após conquistar a Copa do Mundo feminina no mês passado.

Metade dos doze indicados na categoria masculina fizeram parte da equipe que venceu a tríplice coroa pelo Manchester City na última temporada, enquanto o técnico do clube, Pep Guardiola, foi indicado para Melhor Treinador de Futebol Masculino.

A vitória da Espanha na Copa do Mundo feminina fez quatro de suas jogadoras serem nomeadas entre as 16 indicadas ao prêmio feminino. A Inglaterra, vice-campeã do mundial, também tem quatro atletas na lista, com Sarina Wiegman concorrendo ao prêmio de Melhor Treinadora de Futebol Feminino, enquanto a Austrália tem três jogadoras.