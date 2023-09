Recursos da taxação de apostas esportivas deve ser distribuído entre diversos setores, diz Fufuca

BRASÍLIA (Reuters) - O novo ministro do Esporte, André Fufuca, disse nesta quarta-feira que os recursos gerados pela taxação de apostas esportivas, estabelecida por projeto a ser votado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados, serão distribuídos entre diversos setores e que o esporte será um dos beneficiados.

Falando a repórteres após tomar posse no cargo, Fufuca ainda defendeu a atuação de seu partido, o PP, no Congresso, afirmando que a legenda vem ajudando o governo em matérias importantes desde novembro do ano passado, e que isso não deve mudar.

A indicação de Fufuca faz parte de uma pequena reforma ministerial realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada, que busca ampliar a base de apoio do governo no Congresso ao indicar nomes do PP e do Republicanos para a Esplanada.