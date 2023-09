Chileno Arturo Vidal, do Athletico, passa por cirurgia bem-sucedida no joelho

SANTIAGO (Reuters) - O jogador Arturo Vidal, volante do Athletico Paranaense, foi operado nesta quarta-feira após lesão no joelho sofrida no empate da seleção chilena de futebol contra a Colômbia, pelas eliminatórias sul-americanas, informou a associação local.

Vidal foi substituído na segunda etapa do empate em 0 x 0 da "La Roja" em Santiago. Horas depois foi reportado que ele havia sofrido uma lesão no menisco.

Nesta quarta-feira, a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) informou que “Vidal foi submetido a uma sutura artroscópica do menisco externo do joelho direito na manhã desta quarta-feira, 13 de setembro”.