Câmara aprova projeto das apostas esportivas, que segue ao Senado

"A aprovação do PL 3626/23, que regulamenta a lei para combater fraudes em apostas esportivas, será um passo importante para acabar ou reduzir a sonegação fiscal em nosso país", publicou o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

"Também irá contribuir para aumentar a receita da União, por consequência, mais recursos para financiar o projeto de reconstrução nacional, que irão melhorar a vida do povo brasileiro", acrescentou Guimarães.

De autoria do relator da matéria na Câmara, deputado Adolfo Viana (PSDB-BA), o texto aprovado é resultado da fusão de duas propostas que tramitavam na Casa, um projeto de lei enviado pelo Executivo e uma medida provisória. O deputado propôs alterações e acréscimos à matéria.

No relatório, Viana amplia o escopo da regulamentação, originalmente voltada apenas às apostas relacionadas a eventos esportivos. Agora as novas regras também passam a englobar cassinos online. O texto menciona especificamente apostas virtuais em jogos com geradores randômicos de números, símbolos, figuras ou objetos.

O deputado mudou a distribuição dos recursos arrecadados, reforçando verbas para os ministérios do Esporte e do Turismo. As duas pastas tiveram seus ministros trocados por integrantes do chamado centrão em meio à tentativa do governo de ampliar sua base política.

