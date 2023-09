Brasil vence Peru com gol de Marquinhos no fim pelas eliminatórias

LIMA (Reuters) - A seleção brasileira conquistou a segunda vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na terça-feira, depois que um gol de Marquinhos no final da partida garantiu o placar de 1 x 0 sobre o Peru em Lima.

O Brasil, que goleou a Bolívia por 5 x 1 em casa na sexta-feira, ficou empatado em seis pontos com a rival Argentina no topo da tabela das eliminatórias sul-americanas.

A equipe comandada por Fernando Diniz dominou a posse de bola e as oportunidades de ataque no início do jogo, mas Raphinha e Richarlison tiveram seus gols anulados por impedimento no primeiro tempo.