Advogados de Felipe Massa entram em contato com Ferrari e ex-chefes da Renault F1

O então patrocinador principal da Renault, o banco ING, também foi nomeado.

Massa, agora com 42 anos, está entrando com uma ação legal por uma suposta "conspiração" que, segundo ele, negou-lhe o título do campeonato de 2008.

O heptacampeão mundial britânico, Lewis Hamilton, venceu o campeonato, seu primeiro, por um único ponto em um ano que ficou famoso depois que o então piloto da Renault, Nelson Piquet Jr., revelou em 2009 que os chefes de equipe lhe disseram para bater deliberadamente no Grande Prêmio de Cingapura.

Massa, que se deixou a F1 em 2017, liderava a corrida pela Ferrari, mas o acidente desencadeou um safety car que beneficiou o companheiro de equipe de Piquet Jr., Fernando Alonso, que acabou vencendo.

Massa, que não conseguiu pontuar após um pitstop problemático, afirma que a corrida deveria ter sido cancelada porque os líderes da F1 supostamente sabiam antes do final da temporada de 2008 o que havia acontecido, mas encobriram o fato.

O advogado Bernardo Viana disse à Reuters na semana passada que a Fórmula 1 e a FIA terão até meados de outubro para responder a uma carta enviada a eles em 15 de agosto.