Tenista romena Halep é banida por 4 anos por violações de regras antidoping

(Reuters) - A tenista romena Simona Halep, duas vezes campeã de Grand Slam, foi banida até outubro de 2026 por duas violações distintas das regras antidoping, informou a Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia) nesta terça-feira.

Halep, de 31 anos, ex-campeã de Wimbledon e do Aberto da França, estava suspensa provisoriamente desde outubro de 2022 depois de testar positivo para o estimulante sanguíneo proibido roxadustat no Aberto dos Estados Unidos no ano passado.

"O primeiro (caso) está relacionado a um Resultado Analítico Adverso para a substância proibida roxadustat no Aberto dos Estados Unidos em 2022, realizado por meio de testes regulares de urina durante a competição", disse a Itia em um comunicado.