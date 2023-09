Presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales renuncia após beijo em jogadora

O beijo que ele deu na jogadora Jenni Hermoso após a vitória na Copa do Mundo em Sydney, em 20 de agosto, causou indignação entre jogadoras, autoridades do governo e muitos outros na sociedade espanhola em geral, levantando questões sobre o sexismo no esporte.

Sua decisão de sair veio depois de outros revezes em sua posição nos últimos dias.

Um promotor espanhol entrou com uma queixa na Alta Corte contra Rubiales na sexta-feira por agressão sexual e coerção.

A ação - que veio depois que Hermoso optou, no início da semana, por apresentar uma queixa criminal sobre o incidente - descreve como Rubiales beijou Hermoso na boca "sem seu consentimento" enquanto segurava sua cabeça com as duas mãos depois que a Espanha derrotou a Inglaterra para conquistar a Copa do Mundo.

Rubiales disse que o beijo foi mútuo e consensual e, até domingo, desafiava os apelos de jogadoras, autoridades do governo e outros para que ele renunciasse.

Rubiales também foi suspenso por três meses de todas as atividades futebolísticas pela Fifa, enquanto se aguarda uma investigação da entidade máxima do futebol sobre as ações dele.