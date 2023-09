Djokovic conquista Aberto dos EUA e iguala recorde com 24º Grand Slam

Por Steve Keating

NOVA YORK (Reuters) - Novak Djokovic não permitiu que Daniil Medvedev estragasse seu encontro com a história, no domingo, quando o sérvio superou o russo por 6-3, 7-6(5) e 6-3 para conquistar o Aberto dos Estados Unidos e igualar o recorde de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam.

A vitória de Djokovic, a quarta em 10 finais em Flushing Meadows, encerrou outra temporada notável após suas conquistas no Aberto da Austrália e em Roland Garros, e ele retornará ao topo do ranking mundial quando este for atualizado nesta segunda-feira.