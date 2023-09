Copa do Mundo de Rúgbi começa em alta após fim de semana memorável

Por Mitch Phillips

MARSELHA, França (Reuters) - Os organizadores da Copa do Mundo de Rúgbi esperavam um primeiro fim de semana de grande sucesso e certamente conseguiram, começando com a emocionante vitória da anfitriã França na noite de sexta-feira e terminando com um grande jogo entre País de Gales e Fiji no domingo.

“À medida que o primeiro fim de semana do torneio chega ao fim, o Comitê Organizador da França gostaria de agradecer aos torcedores franceses e estrangeiros presentes em todo o país que deram início à 10ª Copa do Mundo de Rúgbi”, disseram os anfitriões em comunicado nesta segunda-feira.