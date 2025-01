Gui Santos tem primeiros minutos no ano em derrota esmagadora do Warriors

Derrota encerrou sequência de duas vitórias consecutivas do Warriors, que mesmo perdendo ainda se encontra em zona de Play-In na Conferência Oeste.

Quem para o Thunder?

O líder da Conferência Oeste segue implacável. Também nesta noite, o Oklahoma City Thunder venceu a 13ª partida consecutiva, ao bater os atuais campeões da NBA, o Boston Celtics, por 105 a 92. Destaque para o craque do time, o canadense Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 33 pontos e 11 rebotes, além de 6 assistências.

Lebron busca reação, mas Rockets segura

Outro destaque do dia foi a grande partida entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers, com vitória do time da casa por 119 a 115.

Após ir para o intervalo com 18 pontos de vantagem, o Rockets quase viu Lebron e Anthony Davis virarem a partida, em terceiro quarto perfeito. O time de Los Angeles cortou a vantagem para dois pontos, mas não conseguiu manter o ritmo na última parcial.