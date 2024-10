Yago faz três pontos em vitória do Estrela Vermelha na Euroliga

O Estrela Vermelha, time do armador Yago Mateus, venceu o Baskonia da Espanha por 78 a 71. A partida foi válida pela segunda rodada da Euroliga de basquete masculino. O brasileiro anotou três pontos e dois rebotes no jogo.

O jogo foi na Beogradska Arena, em Belgrado e teve o quinteto titular com Miller-McIntyre, Canaan, Bolomboy, Daum e Kalinic. Yago Mateus entrou em quadra e jogou por 11min58s, anotando três pontos e ajudando com dois rebotes. O maior pontuador foi o armador Canaan, com 19 pontos e duas assistências. Pelo lado do Baskonia, o ala Chima Moneke foi o destaque, com os mesmos 19 pontos, mas com seis rebotes e duas assistências.