Elis consegue primeira vitória no Mundial Jr., mas cai nas oitavas

O triunfo de Elis diante de Parker foi a primeira vitória do Brasil nesta edição do Mundial Júnior de taekwondo, uma vez que Rayssa Moreira (52kg) e Isabelle Dalapria (59kg), que entraram em ação na véspera, haviam perdido em suas primeiras lutas. Além disso, Bruno Limberger (+78kg), que competiu nesta quarta-feira, também perdeu em sua estreia.

Bruno ficou de bye na primeira rodada e entrou de forma direta na fase de 16 avos, onde enfrentou o espanhol Ivan Lysenko Serrano. Ele perdeu o primeiro round por 6/0 e chegou a estar na frente na segunda parcial, mas tomou dois chutes seguidos na cabeça e tomou a virada, sendo derrotado por 14/9.

Adversários medalhistas

Os dois algozes dos brasileiros seguiram bem na competição e conquistaram medalhas. Naomi Alade chegou até a final e faturou a prata após perder para a croata Magdalena Matic. A marfinense Kimi Ossin e a russa Palina Mikhalchuk levaram os bronzes na categoria +68kg. Já Ivan Lysenko levou o bronze na +78kg, assim como o italiano Matteo De Angelis. O iraniano Amirmohammad Ashrafi levou o ouro, enquanto o australiano Aiden Stilley foi prata.

Outras duas categorias foram disputas no segundo dia do Mundial Júnior de Taekwondo, mas sem a presença de brasileiros. Pela categoria até 45kg masculina, o uzbeque Dilmurodjon levou o ouro, com o mexicano Jorge Armando Rodriguez sendo prata e o canadense Zach Gillis e o sul-coreano Sang Jang sendo bronze. Na categoria até 46kg feminina, a sul-coreana Yumin Lee foi ouro, a costa-riquenha Jaycee Bassett foi prata e a francesa Oumaima Allassak e a espanhola Violeta Diaz levaram bronzes.

Mais Brasil

O Mundial Júnior de Taekwondo segue em disputa até domingo (06), com a presença de mais cinco brasileiros. Gabriel Carvalho (51kg) será o único representante do país do terceiro dia de disputas. As preliminares se iniciam já na noite desta quarta-feira (02), às 21h (horário de Brasília). A categoria terá 49 atletas e o brasileiro vai estrear na fase de 32 avos.