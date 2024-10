Clarice Ribeiro conquista o bronze no Mundial Júnior de judô

Bom começo! A brasileira Clarice Ribeiro, de 16 anos, conquistou a medalha de bronze no primeiro dia de disputas do Mundial Júnior de judô, em Dushanbe, no Tadjiquistão, nesta quarta-feira (02). Competindo na categoria até 48kg, Cice precisou superar a repescagem e derrotou a húngara Szabina Szeleczki na luta pela medalha para ir ao pódio. Rafaela Rodrigues (52kg) também chegou na briga pelo bronze, mas saiu derrotada e terminou em quinto lugar. Ainda neste dia, o atleta olímpico Michel Augusto (60kg) caiu nas oitavas de final.

Vindo de seu segundo título mundial cadete conquistado há cerca de um mês, Clarice Ribeiro fez mais uma grande competição no Mundial Júnior, desta vez competindo contra atletas até cinco anos mais velha do que ela. Em suas duas primeiras lutas no peso ligeiro, Cice superou Dilara Kandymova, do Turcomenistão, e Nohade Riadi, do Marrocos, por ippon, chegando até as quartas de final. Por lá, encarou a japonesa Sachiyo Yoshino e acabou derrotada por ippon. Com a derrota, Clarice foi encaminhada para a repescagem e pôde voltar à disputa para brigar pelo bronze. Em seu primeiro embate na nova chave, passou pela britânica Summer Shaw por desclassificação da adversária e, dessa forma, se garantiu na luta decisiva pela medalha. A brasileira encontrou a húngara Szabina Szeleczki e foi arrasadora. Ela fez um combate dominante, conseguiu dois waza-aris e conseguiu a vitória para levar o bronze.