Vasco vence Minas e avança às semis do Torneio de Abertura

Pelo grupo B, Vasco e Minas jogaram valendo a liderança da chave. Na partida, a equipe mineira teve um bom início e abriu 28 a 23. Os cruzmaltinos deram a resposta de imediato e viraram o placar em 48 a 45 no período seguinte. Na volta do intervalo os cariocas ampliaram o placar e encaminharam a vitória com a vatagem de 73 a 63. Todavia, o Minas buscou uma ótima reação no último quarto e ficou perto de sair com o triunfo. Porém, os 27 a 19 no período final não foram suficientes para garantir a vitória.

Pelo lado vascaíno, Marquinhos liderou a equpe com 16 pontos além de três assistências. Enquanto Arengo, do Minas, também anotou 16 pontos porém com um aproveitamento de 40% nos arremessos.