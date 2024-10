Time do brasileiro Bruno Caboclo vence na Eurocopa de basquete

Na segunda parcial, o time israelense melhorou muito, aos 4 minutos, empatou a partida em 27 a 27 e virou o placar em 28 a 27. Porém, o Lietkabelis voltou a ter posse de bola e assumiu a liderança no marcador. Mas com 36 a 33, o Lietkabelis teve apagão e levou 11 pontos seguidos, e o time de Caboclo foi para o intervalo com vantagem de 44 a 36. O time israelense marcou 26 pontos na parcial, contra apenas 11 dos adversários.

Na segunda metade do jogo, Lietkabelis Panevezys voltou melhor para a quadra e conseguiu encostar no marcador, mas sem nunca ameaçar a liderança do Hapoel. A parcial terminou em 60 a 56 para os israelenses. No último quarto, entretanto, Hapoel entrou em quadra dominante. Apesar de começar cestas no início, que deixou o placar em 64 a 64, o time de Tel Aviv fez 7 pontos seguidos e não deixou mais os anfitriões se aproximaram. O jogo terminou em 94 a 74, com 34 pontos convertidos na última parcial.