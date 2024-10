Tabela da Libertadores feminina de futebol

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

Tetracampeãs continentais, as corinthianas tem viagem programada para o Paraguai no final do mês. O Corinthians levantou a principal copa da América do Sul nas temporadas de 2017, 2019, 2021 e 2023. Com a qualificação para a grande final do Campeonato Brasileiro de futebol, que se sagrou campeão, o Corinthians também tem vaga assegurada Libertadores Feminina de 2025.

Sereias da Vila

O Santos disputa a Libertadores feminina de futebol pela quarta vez em sua história. A delegação santista viaja nesta terça-feira (1) à sede fixa da competição. A tabela tem a estreia marcada já para a quinta-feira (3). O Departamento de futebol feminino do Santos definiu a lista de jogadoras que representarão o Clube na competição continental.

O Santos integra o grupo B na Copa Libertadores Feminina. A estreia será diante do boliviano Always Ready, na quinta-feira, às 21 horas de Brasília. No domingo (6), as Sereias da Vila enfrentam o Colo-Colo, do Chile. Por fim, encerram a primeira fase diante do Olímpia, atual campeão paraguaio, em duelo agendado para a quarta-feira (9).

Guerreiras Grenás

Por fim, a Ferroviária, dona de duas taças da Libertadores feminina de futebol, volta a competição após ficar fora ano passado. De acordo com a tabela, a equipe está no Grupo C, ao lado do Independiente Dragonas-EQU, Peñarol-URU e Independiente Santa Fe-COL.