Pinheiros domina Campo Bom na segunda rodada da Liga Nacional

Após uma primeira rodada da fase semifinal da Liga Nacional de handebol feminino, mais quatro jogos fecharam o segundo turno. Maringá, Cascavel, Pinheiros e Criciúma foram as equipes vitoriosas desta terça-feira, 1, com destaque para o jogo do Esporte Clube Pinheiros, que dominou o Campo Bom e conquistou vitória por 40 a 16.

Grupo A

O primeiro jogo do dia foi de Torres contra o Maringá. O time paranaense foi superior na primeira etapa, indo para o intervalo com vantagem de 8 a 6. No segundo tempo, a goleira Sofia conseguiu evitar com que o placar fosse mais elástico, de modo que o placar foi de 19 a 15 para o Maringá.