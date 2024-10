Paulistano vence Franca e empata a série das semis no Paulista

No entanto, o Paulistano buscou a vitória no Pedrocão e colocou fogo na série da semifinal. Os visitantes contaram com um ótimo início de jogo para alcançar a vitória nesta terça-feira. No primeiro quarto o Paulistano abriu 28 a 26. Em seguida, ampliou o placar para 53 a 45. Na volta para do intervalo o Sesi reagiu e encostou no placar em 68 a 65. No entanto, os visitantes cresceram no período final e garantiram o triunfo em 93 a 86.

Entre os destaques do Paulistano, Kevin Crescenzi e Brunão Cardoso lideraram a equipe em pontos, com 22. Por outro lado, Didi, do Franca, foi o cestinha da partida com 22 pontos, enquanto Rafael Hettshmeir anotou 19.