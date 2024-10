Na raça, Suzano vira contra Sesi Bauru na semi do Paulista

O que parecia ser o início de uma reação do Suzano acabou se tornando um balde de água fria quando o Sesi Bauru atropelou e venceu o terceiro set. Entretanto, na quarta parcial, os susanenses buscaram mais uma virada e levaram a decisão para o tie-break.

No set derradeiro, o Suzano aproveito o mau momento técnico e físico do Sesi para disparar no placar. Com três pontos de vantagem, a equipe tinha a vitória encaminhada com 11 a 9. Contudo, os donos da casa reagiram e empataram. A disputa seguiu ponto a ponta com as equipes salvando e desperdiçando matchpoints até Maicon Leite virar bola na saída e decretar a vitória suzanense.