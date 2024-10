Minas mantém invencibilidade antes de clássico pelo Estadual

Mais líder do que nunca! O Minas Tênis Clube segue invicto no Campeonato Mineiro de vôlei masculino. Nesta terça-feira (1º), a equipe minastenista conquistou sua oitava vitória na competição contra o Juiz de Fora por 3 sets a 0 (25/21, 25/16 e 25/22). O triunfo vem antes do clássico diante do Sada Cruzeiro, que também encerra a primeira fase do estadual.

+ SIGA O NOSSO CANAL NO WHATSAPP Como resultado da vitória, o Minas chegou a 27 pontos e nove partidas e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Já classificado para fase final, o JF Vôlei está na quarta posição com 10 pontos e tem pela frente o Sada Cruzeiro nesta quarta-feira (2). Clássico mineiro Programado para o próximo sábado (5), o duelo entre Sada Cruzeiro e Minas não deve definir a liderança da primeira fase do Mineiro de vôlei masculino. Isto porque, mesmo com uma partida a menos, o time celeste não pode mais alcançar o minastenista na tabela.