Laura Pigossi vence na estreia das duplas do ITF São Paulo

As disputas do ITF W75 de São Paulo continuam! Nesta terça-feira (1º), seis partidas de simples e duplas com tenistas brasileiras agitaram o torneio. Por lá, o destaque ficou com a vitória de Laura Pigossi, ao lado da argentina Julia Riera, sobre a dupla brasileira Jennifer Dourado e Yasmin Costa por 2 a 0 (6/1 e 6/1). Assim, Pigossi avançou às quartas de final da competição.

O Brasil esteve em quadra em outras duas disputas das duplas no ITF W75 de São Paulo. Rebeca Pereira e a peruana Romina Ccuno também avançaram após vencerem as mexicanas Victoria Rodriguez e Ana Sofia Sanchez por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Por outro lado, as brasileiras Luiza Esteves e Livia Daud perderam para as italianas Beatrice Ricci e Sofia Rocchetti por 2 a 0 (6/1 e 6/3) Derrotas no simples Já nas chaves individuais o Brasil sofreu com as tenistas da Itália. Foram três partidas contra as italianas e três derrotas para as brasileiras. Letícia Vidal perdeu de virada diante de Gloria Ceschi por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 6/2). Da mesma forma Ana Candiotto perdeu para Diletta Cherubini por 2 sets a 1 (2/6, 6/1 e 7/5). Por fim, Thaisa Pedretti caiu diante de Aurora Zantedeschi por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2)