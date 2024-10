Golaço dá vantagem ao Palmeiras na semi do Brasileirão sub-17

O Estádio Nilton Saltos, também conhecido como Engenhão, recebeu o confronto entre Botafogo e Palmeiras pela primeira partida das semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17 de futebol masculino, o Brasileirão sub-17. O confronto em solo carioca terminou negativo para o Glorioso, que viu os palmeirenses vencerem por 1 a 0 com um gol de Erick Belé.

Diga-se, sem ser de passagem, que o gol Erick Belé foi uma verdadeira pintura. Antes do juiz apitar para o intervalo, o jogador alviverde acertou uma linda cobrança de falta no ângulo e balançou as redes legalmente pela primeira e última vez na partida. Anteriormente ao gol palmeirense, a partida parecia aberta. Contudo, ambas as equipes tiveram pouca criatividade e as oportunidades de balançar as redes foram escassas. O duelo ganhou mais ritmo na segunda etapa e, após chances para cada lado, o Fogão empatou aos 15 minutos, mas Waldemir estava adiantado e tento acabou anulado. A pressão dos donos da casa seguiu a partir disso, porém o placar não mudou.