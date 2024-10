Felipe Meligeni e Gustavo Heide avançam em Buenos Aires

Duas vitórias no simples marcaram a estreias dos brasileiros na chave principal do Challenger de Buenos Aires. Com vitórias na capital da Argentina nesta terça-feira (1º), Felipe Meligeni e Gustavo Heide avançaram para a segunda rodada da competição. Por outro lado, Pedro Sakamoto acabou se despedindo do torneio.

Virada de Meligeni Felipe Meligeni protagonizou uma das maiores reviravoltas do torneio. Diante do argentino Luciano Ambrogi, tenista oriundo do qualifying, o brasileiro número 166 da ATP começou a partida perdendo o primeiro set por 6/1. Em seguida, chegou a ter 4/1 na segunda parcial, mas conseguiu buscar o empate e levou o set para o tie-break. Nele, saiu de 1-3 para 7-5 e deu mais um set para o confronto.