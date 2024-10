Equipe de Gabriel Jaú perde na estreia da Champions League

O Kolissos Rhodes, da Grécia, time do ala brasileiro Gabriel Jaú, sofreu derrota acachapante de 84 a 54 para Saint-Quentin da França na primeira rodada da Liga dos Campeões de basquete masculino. Gabriel marcou 2 pontos, fez 4 rebotes e 1 assistência.

O Kolissos começou bem o jogo, vencendo o primeiro quarto em 17 a 12. Entretanto, o time teve queda vertiginosa na parcial seguinte, convertendo apenas 13 pontos contra 28 do Saint-Quentin. Com placar marcando 40 a 30 no intervalo, o restante do jogo foi de domínio total dos franceses. O time do Kolissos marcou no terceiro e quarto quartos apenas 24 pontos, enquanto os adversários registraram na terceira parcial 26 e na última 18.