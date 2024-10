Anders Lind bate líder do ranking na China

Já na chave individual em Paris-2024, Lind terminou entre os 16 melhores, tendo sido eliminado pelo japonês Tomokazu Harimoto por 4 sets a 1.

E BLUESKY

Wang Chuqin

Líder do ranking mundial, Wang Chuqin chegou a Paris-2024 como candidato a três medalhas de ouro. E ele saiu de lá com duas: nas duplas mistas e na equipe. Mas no individual, foi surpreendido na 2ª rodada (entre os 32) pelo talentoso sueco Truls Moregard, para quem perdeu por 4 a 2.

Como Anders Lind venceu Wang Chuqin?

Ciente da grande qualidade técnica e física do seu adversário, Lind buscou um caminho alternativo. Isto é: evitou a troca de bolas franca, os rallies com intensidade, e buscou variar o efeito e o ritmo do jogo. Palavras do dinamarquês após a vitória:

"Normalmente, contra a maioria dos jogadores do Top 10 eu faço o meu jogo normal, e estive perto de vencer muitas vezes. Hoje a minha abordagem foi diferente. Sei que nas trocas de backhand (nota: ambos são canhotos), ele me destruiria; nas jogadas com efeito ele me destruiria. Se eu fizesse qualquer coisa considerada "normal", ele é muito melhor que eu. Então eu só tentei deixar as coisas esquisitas para ele, mandar várias bolas laterais de backhand com efeito. E busquei sacar com muito efeito para fazer com que ele cometesse erros não-forçados."