No tie-break, Karue Sell supera primeira rodada em Tiburon

Karue Sell estreou com vitória no Challenger de Tiburon, nos Estados Unidos. O brasileiro top-300 que retomou carreira no tênis profissional recentemente venceu o francês Antoine Cornut-Chauvinc em sets diretos na primeira rodada da competição. Contudo, a confirmação do triunfo veio em uma disputa acirrada no segundo set, cujo tie-break foi favorável a Sell: 6/4 e 7/6[7].

+ SIGA O NOSSO CANAL NO WHATSAPP Em um primeiro set cheio de quebras, Sell levou a melhor ao vencer os últimos dois games e abrir 1 a 0 com 6/4. Na segunda parcial, chegou a estar perdendo por 4/1, mas buscou o empate levou a decisão para o tie-break. Nele, começou perdendo de 4-2 e buscou a virada para 9-7. Na próxima rodada do Challenger de Tiburon, Karue Sell tem pela frente o vencedor do duelo entre o norte-americano Ethan Quinn e o canadense Alexis Galarneau. O torneio norte-americano ainda conta com Gabriel Roveri Sidney na chave de duplas.