Gabriela Cé vence de virada e fura o quali do W75 de Sibenik

A tenista brasileira Gabriela Cé furou o qualifying do ITF W75 de Sibenik, na Croácia. Depois de uma estreia tranquila, ela derrotou a alemã Fabienne Gettwart por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 6/3) na partida decisiva, na manhã desta segunda-feira (30), e se garantiu na chave principal do torneio.

Gabriela Cé, que atualmente é a 422ª colocada do ranking da WTA, foi a oitava cabeça de chave do quali do W75 de Sibenik e precisou vencer duas partidas para avançar para a chave principal. Primeiro, ela superou a eslovena Noka Juric (1228º) com tranquilidade, com direito a pneu, e depois encarou Fabienne Gettwart (525º), com quem teve mais dificuldade.