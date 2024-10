Gabi faz duplo-duplo em vitória do Ituano contra o Corinthians

O Ituano engatou mais uma vitória no Campeonato Paulista de basquete feminino nesta segunda-feira (30). A equipe do interior foi até a capital e venceu o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques por 77 a 72. O destaque da vitória ficou com Gabi Guimarães, que anotou um duplo-duplo para o Galo.

Gabi Guimarães passou todos os 40 minutos de jogo em quadra. Essencial para a vitória, ela terminou o confronto com 15 pontos e 12 rebotes. Entretanto, a maior pontuadora do Ituano foi Lee Lisboa, com 19 pontos marcados. Do lado do Corinthians, Gil Justino terminou como a cestinha da partida marcando 21 pontos. Na tabela de classificação da primeira fase, o Ituano aparece em terceiro lugar, com cinco vitórias em seis partidas disputadas. Duas posições abaixo está o Corinthians, que com o resultado desta segunda-feira, chegou a quatro derrotas em sete jogos.