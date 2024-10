Fla vence clássico e vai líder à semi do Torneio de Abertura

O Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo e terminou a primeira fase do Torneio de Abertura do NBB com 100% de aproveitamento. Logo depois de estrear com vitória diante do Brasília no domingo (29), o Mengão bateu o Glorioso por 88 a 61 e garantiu a liderança do grupo A. Na chave B, o Vasco estreou na competição com vitória diante do Caxias.

+ SIGA O NOSSO CANAL NO WHATSAPP Com o resultado, o Flamengo agora aguarda seu adversário na semifinal do Torneio de Abertura do NBB. A equipe rubro-negra deve voltar à quadra na próxima quinta-feira (3), para enfrentar o segundo colocado do grupo B, que conta com Vasco, Caxias do Sul e Minas. Vasco estreia com vitória A segunda posição do grupo B deve ficar entre Vasco e Minas. Isto porque o Gigante da Colina estreou com vitória diante do Caxias nesta segunda-feira. O revés eliminou por 84 a 82 o time gaúcho, enquanto o triunfo deixou a disputa da liderança da chave para última rodada. Vasco e Minas se enfrentam nesta terça-feira (1º), às 17h30, em São Januário.