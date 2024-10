Estragos por temporais mudam sede das finais do Mineiro

O Praia Clube confirmou nesta segunda-feira, 30, a mudança de sede das finais do Mineiro de vôlei feminino, que serão nos dias 4 e 5 de outubro. A decisão foi devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Uberlândia no último sábado, 28, em que a estrutura do ginásio G2, que faz parte do complexo de ginásios do clube, acabou desabando. Desse modo, as partidas serão no Uberlândia Tênis Clube, conhecido como UTC-FUTEL.

E BLUESKY

No último sábado, 28, fortes chuvas atingiram a cidade de Uberlândia, local da fase final do Mineiro. A cidade interiorana teve fortes ventos, que atingiram 76km/h e arrancaram parte do teto do ginásio do Praia Clube.

Embora tenha havido necessidade de mudança da sede, a equipe garantiu por meio de nota à imprensa que a Arena Dentil não sofreu danos diretamente. "Frente aos desdobramentos da forte tempestade que atingiu parte do teto do G2 (mesmo a Arena não ter sofrido diretamente) na tarde de sábado, estamos CONFIRMANDO a realização das partidas das equipes de voleibol (masculina e feminina)."