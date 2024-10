Em casa, MOC Vôlei faz 3 a 0 no Monte Carmelo pelo Mineiro

A torcida jogou junto e ajudou Montes Claros (MOC Vôlei) a vencer o Monte Carmelo pelo Campeonato Mineiro de vôlei masculino. A partida aconteceu no último domingo (29) e terminou em 3 sets a 0 (25/23, 25/20 e 25/16) para os donos da casa.

+ SIGA O NOSSO CANAL NO WHATSAPP O duelo entre as equipes não valeu muito mais do que os três pontos. Isto porque ambas ocupam as últimas posições da tabela e não têm mais chances de classificação para a fase eliminatória. O MOC é o vice-lanterna com cinco pontos, enquanto o Monte Carmelo é o lanterninha com apenas três pontos. "Fizemos um bom jogo. Acho que deu para sentir uma evolução, principalmente no equilíbrio do jogo, diminuindo os nossos erros. Pelo placar, não dá para achar que está tudo muito bom. Mas, acho que estamos no caminho de crescimento, evolução e preparação para a Superliga", pontuou o técnico do MOC Vôlei Talmo Oliveira.