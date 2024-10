Deputado cobra Ministério do Esporte sobre eleições do COB

O deputado federal e ex-nadador Luiz Lima (PL-RJ) enviou um ofício endereçado ao Ministério do Esporte tratando sobre as eleições no Comitê Olímpico do Brasil (COB). No documento, o deputado cobra medidas da pasta sobre a irregularidade na chapa da situação do COB, que é encabeçada pelo atual presidente Paulo Wanderley.

+ SIGA O NOSSO CANAL NO WHATSAPP Segundo o deputado, Paulo Wanderley não poderia se candidatar para reeleição do COB porque já ultrapassou o limite máximo de oito anos estabelecidos no estatuto da própria entidade e previsto pela Lei Pelé (9.615/98). Wanderley ocupa a presidência do Comitê desde 2017, quando assumiu o cargo após a renúncia de Carlos Arthur Nuzman. "Minha preocupação vem, sim, da potencial quebra do espírito da Lei nº 9.615/98, conhecida como Lei Pelé. Essa legislação, ao regular o esporte brasileiro, estabelece princípios e regras fundamentais que regem a prática esportiva, com especial foco na gestão das entidades esportivas", diz Luiz Lima no ofício.