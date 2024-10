Delta, do Piauí, vence primeira etapa do Super Sevens 2024

Começou o Super Sevens, a principal competição do rugby sevens feminino brasileiro. A primeira etapa da divisão principal aconteceu neste fim de semana, em Jacareí (SP), e terminou com título inédito do Delta, do Piauí, que se tornou o primeiro clube do Nordeste a conquistar o feito. Raquel Kochhann, porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, e as irmãs Thalia e Thalita Costa, que também estiveram na Olimpíada, integraram o planeta a equipe.

Contando com o reforço das três atletas olímpicas, o Delta foi avassalador do início ao fim da competição. As piauienses terminaram a fase de grupos em primeiro lugar após uma vitória por 46 a 0 sobre o Niterói, atual campeão do Super Sevens. Na semifinal, o Delta encarou o El-Shaddai, do Rio de Janeiro, que também tinha atletas das Yaras (seleção brasileira de rugby sevens), e venceu por 19 a 5. Na final, o Delta bateu o Melina por 17 a 14, com tries de Thalia e Thalita.