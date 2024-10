CBSk confirma realização do Circuito Profissional em 2024

Nesta segunda-feira (30), a Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) confirmou a realização de mais uma temporada do Circuito Brasileiro Profissional de Skate Park e Street. Até o fim deste ano, serão cinco eventos destinados a homens e mulheres da categoria das duas modalidades, sendo quatro etapas com a presença do street e três do park.

"Por mais um ano, a gente consegue viabilizar a realização do Circuito Brasileiro Profissional de Park e Street. Vão ser cinco eventos no total. Todos com premiação em dinheiro, reunindo grandes nomes e com a certeza de que seguimos fortalecendo a cena. Vamos passar por quatro cidades, movimentando a economia local e apresentando um alto nível técnico. Mais uma vez, será uma grande festa do Skateboarding nacional", destaca Eduardo Musa, presidente da CBSk. O Circuito Brasileiro Profissional de Skate Park e Street passará por Curitiba (PR), Cascavel (PR), Florianópolis (SC) e Santos (SP). Além da definição dos campeões nacionais da categoria Pro das duas modalidades, o evento no litoral paulista reunirá também as categorias Amador e Master (masculino e feminino).