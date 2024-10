Calderano e Bruna vencem estreias no China Smash

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no Grand Smash da China, um dos eventos mais importantes do circuito mundial de tênis de mesa. Calderano derrotou o francês Alexis Lebrun por 3 sets a 0 (11/7, 11/9 e 13/11), enquanto Bruna passou pela monegasca Xiaoxin Yang pelo mesmo placar, em parciais de 11/7, 11/8 e 11/8. Nas duplas, Guilherme Teodoro avançou nas mistas. Eric Jouti, Vitor Ishiy/Guilherme Teodoro e Bruna Takahashi/Vitor Ishiy perderam.

Cabeça de chave número dois, Hugo Calderano (3º) enfrentou o velho conhecido Alexis Lebrun (19º) em sua estreia. Os dois já haviam jogado duas vezes este ano, incluindo na Olimpíada de Paris, e o brasileiro levou a melhor em ambas as oportunidades. No China Smash, isso não foi diferente. Ainda que com parciais apertadas, Calderano impôs sua superioridade nos momentos decisivos e ganhou em sets diretos. Se Hugo Calderano é o único homem brasileiro na chave principal do torneio, Bruna Takahashi (25ª) é a única representante do país no individual feminino. Em sua estreia, Bruna superou uma adversária melhor ranqueada do que ela. Também com parciais apertadas, a brasileira derrotou Xiaoxin Yang (15ª) por 3 a 0.